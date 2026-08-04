Pablo Hernández Gamarra

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¡Todos a bailar! Mayores, jóvenes y niños comparten pista en Bouzas

Mayores y pequeños compartieron pista de baile en la Alameda de Bouzas. Bajo la sombra de los árboles y entre pasos y coreografías, distintas generaciones disfrutaron juntas al ritmo de la música. Esta cita intergeneracional se celebró dentro del programa «Vigo, cidade amiga dos maiores», que abrió su jornada dedicada a la danza a niños y jóvenes participantes en campamentos de verano. El objetivo es fomentar la convivencia entre gente de diferentes edades. Más información