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Vecinos de Ríos se quejan del intenso polvo que generan las obras del CSIC en la ETEA

Vecinos de Ríos se quejan del intenso polvo que generan las obras del CSIC en la ETEA

Marta G. Brea

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Vecinos de Ríos se quejan del intenso polvo que generan las obras del CSIC en la ETEA

Marta G. Brea

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El proyecto, que se suma a otros ya en marcha en el antiguo complejo militar como la urbanización de viales, nuevo aparcamiento o una residencia de mayores, servirá para revitalizar todo el ámbito, pero por el camino están agotando la paciencia y provocando importantes trastornos a los vecinos de Baixada ós Ríos, como declara Beatriz Terleiro, que califica como una auténtica pesadilla lo que están viviendo desde hace más de 10 días. Más información

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