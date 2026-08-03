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Vecinos de Ríos se quejan del intenso polvo que generan las obras del CSIC en la ETEA
El proyecto, que se suma a otros ya en marcha en el antiguo complejo militar como la urbanización de viales, nuevo aparcamiento o una residencia de mayores, servirá para revitalizar todo el ámbito, pero por el camino están agotando la paciencia y provocando importantes trastornos a los vecinos de Baixada ós Ríos, como declara Beatriz Terleiro, que califica como una auténtica pesadilla lo que están viviendo desde hace más de 10 días. Más información