Marta G. Brea

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Antonio Fernández Valín, obispo de la diócesis, presidió la Misa Solemne en una Colegiata abarrotada de vecinos y autoridades

Durante su transcurso instó a los presentes a fijarse en los brazos de la figura del Cristo, abiertos en cruz, como si quisiesen abrazar. «Non sinalan, nin ameazan, non afastan. Están abertos porque así é o noso Deus, sempre disposto a acoller», dijo. Reflexionó que los fieles no estaban allí ante un hombre derrotado, sino frente a una figura que había salvado el mundo tendiendo puentes. Precisamente, apuntó que el papa León XIV insiste en ello en su mensaje: «Convídanos insistentemente a sermos construtores de pontes entre as persoas, entre os pobos, entre xeracións; onde outros só saben levantar barreiras». Más información