Directo | Cristo de la Victoria de Vigo: sigue el descendimiento / R. V.

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Directo | Cristo de la Victoria de Vigo: sigue el descendimiento

Este fin de semana los vecinos acompañarán a la imagen en la que es la procesión más popular de la ciudad olívica. La programación alrededor de esta fecha tan señalada arranca este sábado a las 12.30 horas con el pregón de las Fiestas del Cristo, que correrá a cargo de la presidenta del Celta, Marián Mouriño, once años después de que lo hiciese su padre, Carlos Mouriño. Por la tarde, a las 20.30 horas se procederá al descendimiento de la imagen, que podrá seguirse en las pantallas que el Concello instalará en las inmediaciones de la Concatedral Santa María.

Habrá que esperar al domingo para que ver las calles llenas de vecinos con sus cirios, pero esa puede convertirse en nuestra oportunidad para hacer un poco de deporte. El itinerario urbano que presenta Wikiloc se anuncia como una ruta circular, de dificultad baja y con un desnivel de solo 83 metros. Con estos parámetros propios de una escapada por la montaña, un usuario de la web decidió transformar la procesión más concurrida de Vigo en una actividad urbana perfecta para mantenerse en forma.