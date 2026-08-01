Jose Lores

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Los dibujos de Guzmán González dan forma a Galleria

Guzmán González y su socio crearon Galleria en 2018 con una intención muy concreta: trasladar sus dibujos al diseño de productos de moda. Aquella primera idea, nacida entre dos vigueses con ganas de hacer algo propio, acabó tomando forma de marca. Después de un parón, vuelven ahora a reiniciar la actividad con un objetivo más ambicioso: que Galleria deje de ser un proyecto paralelo y pueda convertirse en su principal fuente de ingresos. Más información