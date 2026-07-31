Jon Zabala

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Galician Freaky Film Festival presenta su décima edición

El Galician Freaky Film Festival (GFFF) ya ha desvelado las claves para la celebración de su décima edición, que se desarrollará del 17 al 26 de septiembre en el Centro Comercial Plaza Elíptica. Este certamen vigués de cine fantástico, friki y de culto vuelve a convertir a la ciudad en el epicentro de la cultura alternativa. Durante más de una semana, la programación combinará proyecciones internacionales subtituladas íntegramente al gallego, una sección de industria para nuevos realizadores, proyecciones para el público infantil y actividades en la calle. Más información