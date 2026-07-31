Paula Verde

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Los 'hits' de Chayanne en el concierto de Castrelos, en poco más de tres minutos

Paula Verde

Arropado por su banda y su cuerpo de bailarines, Chayanne demostró desde el inicio que sigue siendo un referente del pop latino y que su música continúa muy viva. Así se hizo notar en las gargantas de los asistentes al auditorio vigués, que dejaban su voz en corear sus composiciones. En un momento del concierto, el cantante subió al escenario a una de sus fans para bailar con ella una sensual bachata de su repertorio.