Pablo Hernández Gamarra

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11 iniciativas participan en el programa ES-Factory Pop Up en las inmediaciones del Tinglado del Puerto en Beiramar

Un total de 11 iniciativas transfronterizas participan en el programa ES-Factory Pop Up, que se ha desplegado en las inmediaciones del Tinglado del Puerto en la Avenida de Beiramar, un mercado para testar los productos y modelos de negocio de los proyectos participantes.

ES-Factory Pop Up es una iniciativa transfronteriza diseñada para acelerar y consolidar proyectos de economía social en la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal. En este espacio comercial efímero (pop-up), los emprendedores exponen sus productos, extienden su marca, analizan la interacción directa con el consumidor para detectar los factores limitantes antes de dar el salto definitivo. También tendrán lugar talleres para todos los públicos organizados por los emprendimientos que se exponen en el programa, además de un espectáculo de magia al rematar la jornada. Más información