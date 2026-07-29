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Vigo estrenará en Navia el primer edificio público de alojamientos compartidos de Galicia
La ampliación de Navia sigue cogiendo forma, con las máquinas y los obreros trabajando tanto en la construcción de una decena de edificios como en la urbanización del conocido como polígono 2. En este segundo ámbito se ubicará una de las principales novedades planificadas por la Xunta para intentar hacer más sencilla la emancipación juvenil, un edificio entero que albergará un total de 80 alojamientos compartidos destinados en exclusiva a los menores de 36 años, que podrán acceder a ellos en régimen de alquiler durante un máximo de tres años.