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La magia viguesa triunfa a nivel nacional con tres grandes premios
El evento más importante de magia en el Estado es el Congreso Mágico Nacional. Acaba de celebrar su edición número 41 y en ella los magos gallegos han sobresalido. Ocho acudieron y lograron siete galardones y una mención (que recayeron en Kenneth, Kiko Pastur, Óscar Fernández, Iago Saavedra, Xulio Merino, Víctor Noir o Marcos Waldemar). Destacaron los vigueses, al cosechar un primer premio y dos terceros premios. La Asociación Viguesa de Ilusionismo saca pecho: «Ha sido algo histórico. Este triple reconocimiento sitúa a Vigo en la vanguardia del ilusionismo nacional».