Alba Villar

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Regades presenta un nuevo Guixar más verde, peatonal y conectado

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo es uno de los principales motores económicos de la ciudad olívica y su área metropolitana, una tarea a la que en los últimos tiempos está sumando un claro protagonismo en la regeneración urbana, ampliando el foco hacia la principal preocupación que tienen los ciudadanos a día de hoy, la vivienda. David Regades (Vigo, 1973) pilota la entidad desde hace más de ocho años, con un pequeño paréntesis de unos meses entre junio de 2023 y abril de 2024. Es, además, secretario provincial del PSOE de Pontevedra.