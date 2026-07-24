Imagen: Pablo Hernández Gamarra / Edición: Eli Regueira

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Peiraos do Solpor, primeros visitantes

Este viernes en Bouzas arreciaba bastante el viento y la mejor forma de resguardarse era sumergirse en el mar. Atlántida, el nombre con el que se ha bautizado el observatorio del proyecto Peiraos do Solpor, abría al público con visitas guiadas de forma gratuita donde familias, curiosos y visitantes hacían cola para poder adentrarse en la vida submarina en un espacio particular e innovador. Este espacio permite conocer mejor la ría de Vigo y los elementos de su ecosistema desde una perspectiva inmejorable, desde dentro del mar. Más información