Imagen: Pablo Hernández Gamarra / Edición: Eli Regueira

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Noche de ópera en Castrelos con «Carmen»

La noche cayó sobre Castrelos al ritmo de Bizet. Mucho antes de que sonaran las primeras notas, las gradas y la platea del auditorio ya se habían llenado de familias, aficionados a la ópera y curiosos atraídos por una de las citas más singulares del verano vigués. Mantas sobre el césped, conversaciones en voz baja y un murmullo creciente acompañaron la espera hasta que el escenario se iluminó y Carmen comenzó a desplegar toda la fuerza de una historia que, siglo y medio después de su estreno, sigue cautivando al público. Más información