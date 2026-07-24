Alba Villar

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Un nido de avispas velutinas se instala en una casa de Coruxo, amedrentando a los vecinos

El verano no está siendo igual para todos los vigueses. En Coruxo, en el Camiño a Londra, las viviendas están completamente asoladas por las avispas velutinas. Desde hace casi un mes un nido se instaló en la terraza de una casa y pese a las constantes reclamaciones hechas por sus dueños al teléfono 012, la línea de atención a la ciudadanía de la Xunta, allí sigue y ha convertido en un auténtico infierno el día a día de las familias que viven cerca de esa vivienda. En la que está al lado reside Javier Montenegro que, ante la inacción de la administración, ha instalado decenas de trampas en su terraza para cazar a las avispas, unas elaboradas con levadura y otras con cerveza. Desde que las puso, hace unas quince días, ha matado ya a unas mil. «Nunca había visto anda igual. No podemos ni comer en la terraza, ni bañarnos en la piscina, los niños no pueden jugar...», explica. Más información