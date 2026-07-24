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Investigan un supuesto envenenamiento a bordo del crucero «Disney Dream» atracado en Vigo

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R. V.

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Investigan un supuesto envenenamiento a bordo del crucero «Disney Dream» atracado en Vigo

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Una escala de película, pero no precisamente infantil o de fantasía. Una trabajadora del crucero «Disney Dream» atracado este viernes 24 de julio en Vigo ha denunciado un presunto caso de envenenamiento a través de una compañera del mismo. La víctima empezó a encontrarse mal y fue atendida por los servicios médicos del propio barco, obligando a trasladarla al Hospital Fátima una vez atracaron en el puerto vigués. Allí denunció que le habían echado en la bebida (una botella de agua) algún tipo de sustancia, en lo que fuentes conocedoras del caso apuntan a que podría tratarse de cloro.

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