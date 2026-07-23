Puerto de Vigo

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Crucero británico Arvia en el Puerto de Vigo

De nuevo las enormes proporciones del mega crucero británico Arvia descollaron este jueves en el muelle de Trasatlánticos, donde sus 6.532 huéspedes desembarcaron para disfrutar de la penúltima escala de su periplo de siete noches que arrancó el pasado sábado en Southampton con los puertos de Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo en su hoja de ruta. A bordo del actual buque insignia de la naviera P&O, que fue consignado por Pérez y Cía., trabajan 1.700 tripulantes que regresarán a Vigo el jueves de la próxima semana para despedirse de la ciudad hasta abril de 2027. Este ha sido el segundo desembarco más numeroso de lo que llevamos de temporada, solo superado por el propio Arvia que en mayo acercó a 6.533 pasajeros. Sus 185.571 toneladas brutas y 345 metros de eslora convierten a este crucero de los récords en el mayor buque de turismo que atraca este año en el puerto de Vigo.