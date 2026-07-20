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Izan Castro, el benjamín de DisCamino

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Pedro Mina

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Izan Castro, el benjamín de DisCamino

Pedro Mina

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A las ocho en punto, las cadenas empezaron a girar. El viaje de Izan Castro ya está en marcha y, con cada pedalada, las torres de la Catedral de Santiago se sienten un poco más cerca. Ocurrió ayer, cuando la Senda del Agua se convirtió en el kilómetro cero del camino número 167 de DisCamino. Con el fresco de la bruma matinal y el ánimo pletórico tras la victoria futbolera, un grupo de valientes iniciaba desde allí su viaje hacia la capital gallega. Uno de ellos es Izan, un chico de 13 años que cursa segundo de la ESO en el instituto Santa Irene y es el benjamín del pelotón que arranca su tercer desafío bajo un lema innegociable: «que nadie te diga que no puedes».

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