Pedro Mina

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Discamino cumple 17 años derribando barreras en el Camino de Santiago

Lo que empezó como el acompañamiento a un alumno se ha convertido para el agente vigués en «una razón para vivir» dentro de un colectivo que ya mueve a más de 100 pilotos y 180 usuarios. Con la salida de ayer, son ya 167 los caminos completados por una flota donde la rutina no existe. «Las piedras son las mismas, pero la gente cambia», apunta Pitillas, listo para dejarse contagiar por el benjamín del grupo: «Somos partícipes de la emoción de chicos como Izan y nos emocionamos con ellos».