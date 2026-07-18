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El Hombre del Bosque explica la problemática de una planta a la que le tiene «mucha manía»: el 'plumacho'

El Hombre del Bosque explica la problemática de una planta a la que le tiene «mucha manía»: el 'plumacho'

David Eyo (El Hombre del Bosque)

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El Hombre del Bosque explica la problemática de una planta a la que le tiene «mucha manía»: el 'plumacho'

David Eyo (El Hombre del Bosque)

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En esta nueva entrega para FARO, David Eyo, conocido como El Hombre del Bosque, nos acerca unas plantas que «no» le «gustan nada» y a las cuales le tiene «mucha manía»: los 'plumachos', 'carrizos de la pampa' o 'plumas de la pampa'. «Es actualmente una de las peores especies exóticas invasoras que hay en Galicia y está tremendamente extendida», explica el divulgador científico. El primer gran problema de ella radica en que «es casi imposible eliminarla y se reproduce muy bien», por lo que «espanta a las plantas autóctonas». El segundo, que sus «flores producen una enorme cantidad de polen»: «Al fin y al cabo es una gramínea y puede causar serias alergias». A rengón seguido, el también ‘influencer’ aporta una serie de consejos a seguir para quienes tienen esta planta cerca o en la propia finca.

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