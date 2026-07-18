Alba Villar

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Las barberías viguesas se reinventan en las redes sociales

Al clásico «boca a boca» de barrio que sostenía a estos negocios se le ha sumado el famoso algoritmo de Tik Tok. Un cambio de look radical, un peinado a la moda o un gancho que atrape a los espectadores pueden generar miles de reproducciones que se traducen en llamadas para pedir citas y futuros clientes que quieran probar la experiencia en las barberías. Cualquier video con esa cuidada estética urbana grabado en la barbería puede alcanzar millones de reproducciones en cuestión de horas. Esto se traduce de inmediato en una avalancha de citas y en futuros clientes que ya utilizan las redes sociales para apuntarse los mejores establecimientos de sus futuros destinos tanto para comidas, turismo, ocio o como en este caso para cortarse el pelo.