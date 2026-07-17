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El Pazo da Raposeira acoge este año Vigo, Arte Inclusivo

El Pazo da Raposeira acoge este año Vigo, Arte Inclusivo

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El Pazo da Raposeira acoge este año Vigo, Arte Inclusivo

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Un año más llega el proyecto Vigo, Arte Inclusivo, una iniciativa promovida por el programa Vigo Inclusivo y con el apoyo de la Fundación Igualarte, orientada a fomentar la participación, creatividad e inclusión social de personas con diversidad funcional a través de actividades artísticas adaptadas. Por primera vez, este campamento tiene lugar en el Pazo de la Raposeira durante los meses de julio y agosto y cuenta con 160 plazas.

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