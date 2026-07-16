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Juanjo Giménez, director de cine: «Vigo va a ser protagonista y se va a reconocer absolutamente en mi nueva película»
Juanjo Giménez ha elegido Vigo para rodar su nueva película. El director barcelonés, reconocido internacionalmente por el cortometraje «Timecode», con el que fue nominado al Óscar, regresa a una ciudad en la que ya había trabajado para contar ahora una historia de amor entre dos personajes que viven, de algún modo, fuera del centro. Sin título definitivo todavía, el proyecto mezcla intimidad, rareza y un leve eco de ciencia ficción, con Vigo como escenario reconocible y con peso propio dentro del relato. Más información