Pedro Mina

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La alta tecnología se abre paso en Vigo con la nueva incubadora de Zona Franca

El sector tecnológico se ha convertido desde hace unos años en un pilar clave del mercado de trabajo de Vigo, orientado cada vez más hacia perfiles innovadores que precisan de un marco adecuado para seguir creciendo. Con ese objetivo, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo está liderando un proyecto con un presupuesto de 3,6 millones para poner en marcha la denominada incubadora de Alta Tecnología startTIC, yendo de la mano de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía y el centro tecnológico Gradiant dentro del proyecto «VgoTIC Global Hub». Más información