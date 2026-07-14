Alba Villar

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La Asociación de Estudiantes del CSM Vigo (Aecosvi) realiza una jornada reivindicativa contra los recortes que sufre el Conservatorio por parte de la Xunta

La Asociación de Estudiantes del CSM Vigo (Aecosvi) convocó este martes una jornada reivindicativa en el centro de la ciudad, a la que se sumaron Erguer, Fervenza Estudiantil, CCOO y CIG. A las 11 horas, iniciaron concentraciones de carácter artístico, con sus instrumentos, en distintos puntos de la calle Príncipe. Una batucada en A Farola llamó a la ciudadanía a unirse a una manifestación que arrancó a las 12.30 horas con destino a la Delegación de la Xunta en Vigo, en la Praza da Estrela. Allí leyeron un manifiesto en defensa de la educación pública. Recogieron más de 2.900 firmas.