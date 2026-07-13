Alba Villar

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Declaración del abogado del viudo, los hijos y los hermanos de Mari Carmen, en el caso del crimen de Lavadores

El caso del crimen de Lavadores, del que fue víctima Mari Carmen en 2024 a manos supuestamente de su hermano Juan D.E. diagnosticado de esquizofrenia paranoide, irá finalmente a juicio. La audiencia preliminar celebrada este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, finalizó sin acuerdo, por lo que se iniciarán los trámites de cara a celebrar el juicio con jurado popular. La vista oral se verá condicionada por el severo estado de salud del acusado, quien, siguiendo las indicaciones de un reciente informe forense, comparecerá por este motivo por videoconferencia desde la prisión de A Lama con el adecuado soporte de enfermería dada la enfermedad que padece.