Alba Villar

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Los muros del estadio Baltasar Pujales de Bouzas se convierten en una galería de arte urbana

Las intervenciones de diez artistas han convertido los muros del estadio Baltasar Pujales de Bouzas en una galería de arte urbano. Es el resultado de la celebración en la ciudad de la Liga Nacional del Graffiti, una actividad que se enmarca dentro del ambicioso programa municipal «Vigo Cidade de Cor». El alcalde Abel Caballero y la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, se acercaron este domingo hasta Bouzas para apreciar las coloristas intervenciones artísticas y entregar un obsequio a sus autores.