Alba Villar

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Carlos Botana, Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

«A mí no se me ocurre ningún puesto más importante que ser presidente del Puerto de Vigo». Con esa declaración de intenciones, Carlos Botana afronta su cuarto año al frente de la Autoridad Portuaria y, además de hacer balance de esta singladura, mira a corto, medio y largo plazo los muchos desafíos en el horizonte, para los que promete, sobre todo, ser «ambicioso», palabra que repite a menudo en la conversación. Más información