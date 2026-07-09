Pablo Hernández Gamarra

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Un vecino de Vigo lleva más de una año sin poder subir a su casa con autosuficiencia

La accesibilidad plena continúa siendo una de las asignaturas pendientes en la sociedad en general y en los edificios residenciales en particular, especialmente aquellos más antiguos. Inmuebles sin ascensor o la necesidad de utilizar antes escaleras para llegar a ellos no son un problema para una gran mayoría de vigueses en su día a día, pero cuando se cruzan en el camino un problema médico o un accidente todo se ve desde otra óptica. Más información