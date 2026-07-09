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Primera condena por aporofobia en Vigo

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2025. Según se desprende del escrito de acusación, los dos jóvenes, en compañía de varios menores a los que no afecta este procedimiento, empezaron a mofarse de un hombre sin hogar que se encontraba resguardado en el soportal de unas galerías. Así, con la intención de «humillarlo» y «degradarlo», le tiraron monedas con fuerza y empezaron a grabarle verbalizando que en esa zona «solo había yonquis». Más información