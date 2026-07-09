Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

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La danza urbana vibra en Vigo

La danza urbana volvió a tomar Vigo con una nueva edición de Vikul, uno de los encuentros de referencia del noroeste peninsular. El festival reúne este año a 600 bailarines de 20 escuelas en dos jornadas que se reparten entre Vialia y la pista de patinaje de Samil, con actividades dirigidas, exhibiciones, piezas coreográficas y artistas invitados. La gran cita se desarrolla en Samil, donde el público disfruta de dos horas de espectáculo al aire libre.