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Kaleido celebra 50 años en Vigo

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Kaleido Logistics celebra este año su 50 aniversario con una programación de actividades culturales, sociales y deportivas que busca poner en valor sus raíces en Vigo y su evolución como operador logístico internacional. La compañía, fundada en 1976 por Juan Martínez Domínguez, ha pasado de ser un operador local vinculado al Puerto vigués a convertirse en un referente en logística industrial, project cargo y gestión integral de la cadena de suministro.