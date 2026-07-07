Concello de Vigo

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Vigo entra en prealerta por sequía

Un verano más, Vigo y el área metropolitana se enfrentan al problema de la escasez de agua. Pese al lluvioso inicio de año, la primavera ha sido más seca de lo normal y las reservas de los embalses, con Eiras al 87,24% de ocupación este lunes, han obligado al Concello a decretar la prealerta por sequía, como acaba de anunciar el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicando que la situación es, a estas alturas de mes, peor de la que había el año pasado y en 2017, año de los trágicos incendios de octubre. «Solamente estábamos peor en 2011», apuntó el regidor, desvelando que si las lluvias no son lo suficientemente copiosas en las próximas semanas, «tenemos agua para cinco meses». Más información