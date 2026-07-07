Alba Villar

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La basura gana el partido en Castrelos tras la victoria de la selección

Tras el pitido final, los seguidores de la selección abandonaron el auditorio de Castrelos dejando tras de sí vasos, botellas y envoltorios esparcidos por la platea y las gradas. Aunque algunos asistentes se preocuparon por recoger sus residuos, el grueso de la basura pasó la noche en el parque hasta que, apenas siete horas después del encuentro contra Portugal, los servicios de limpieza comenzaron su particular partido a las 7:00 de la mañana. La acumulación ya era visible incluso antes del final del choque: desde primera hora de la tarde, numerosos jóvenes acudieron con antelación para asegurarse un buen sitio frente a la pantalla gigante y comenzar la previa, mientras papeleras y contenedores quedaban desbordados mucho antes de que el árbitro señalara el final.