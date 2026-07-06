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La piscina de Teis cumple un año en reconstrucción: el objetivo es tenerla lista a principios de 2027
Un devastador incendio dejó en mayo de 2022 inutilizada la piscina de Teis, motivando que el Concello de Vigo se pusiese manos a la obra para su reconstrucción. Fue hace un año, en julio de 2025, cuando pudieron arrancar las obras, que cuentan con un presupuesto de siete millones de euros y que están cofinanciadas por la Diputación de Pontevedra. El objetivo es dotar al barrio de unas instalaciones totalmente renovadas, más amplias y modernas. Más información