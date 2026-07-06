Alba Villar

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Nueve meses sin abrir un gimnasio en Travesía de Vigo

Hace nueve meses, en octubre del año pasado, la cadena Vivagym anunciaba a bombo y platillo la apertura de su tercer gimnasio en la ciudad, concretamente en el centro comercial de Travesía. No solo eso, sino que ya por aquel entonces lanzó una gran campaña de captación de usuarios con ofertas muy agresivas como la posibilidad de entrenar por solo veinte euros al mes. Esa campaña funcionó y atrajo a numerosos clientes, que decidieron anotarse con la promesa de que el centro abriría antes de finales de año. Seis meses después, sin embargo, sigue cerrado. Más información