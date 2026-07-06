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El muralista Dani Seek explica su proceso creativo
Dani Seek es un joven muralista con una discapacidad pulmonar, que gracias a la organización Intea Empleo Galica, de la Fundación ONCE, pudo cumplir su sueño de emprender y trabajar como muralista autónomo. El proximo jueves 9 de julio dará una charla a jóvenes con discapacidades en la jornada “Activa tu idea” (organizada por la fundación nombrada anteriormente) y además pintará un mural en directo. Más información