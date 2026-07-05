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Así fue la noche mágica de Marga y Jacobo en sus bodas de plata

La noche de San Xoán siempre tiene algo de misterio. Hay fuego, deseos, recuerdos y esa sensación de que, por unas horas, todo lo importante cabe alrededor de una hoguera. En la finca de Marga y Jacobo, en el barrio de Segade, en Bembrive, este año cupo todavía más: una boda de plata, una casa con veinte años de historia, el final de la ESO de sus hijos menores, un 50 cumpleaños, los 25 años del restaurante familiar «O Rancheiro» y, sobre todo, unas enormes ganas de celebrar la vida.