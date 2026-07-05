Parque Nacional das Illas Atlánticas

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Una moto de agua surcando las aguas de las Cíes, cerca de la playa

La dirección del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia ha iniciado la instrucción de un expediente sancionador a cuatro pilotos por navegar con motos de agua en las islas Cíes al incumplir la normativa de navegación en el espacio protegido del archipiélago vigués y proponen multas de más de 3.000 euros.