Secciones

Es noticia
Grandes rentas GaliciaVive VigoFaro EducaCeltaOla de calorPorto do MolleVivienda en Vigo
instagramlinkedin
Exposición japonesa Kokoro en Vigo

Exposición japonesa Kokoro en Vigo

Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Exposición japonesa Kokoro en Vigo

Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

Vigo
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las altas temperaturas no frenaron a los amantes del cosplay. La cultura tradicional japonesa reinó este fin de semana a través de la exposición japonesa Kokoro, celebrada en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Miles de personas de distintas ciudades se acercaron hasta el recinto para sumergirse en un mundo de fantasía. Una cita otaku cargada de actividades que se vuelve imprescindible para los seguidores del arte asiático. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents