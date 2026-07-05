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Exposición japonesa Kokoro en Vigo
Las altas temperaturas no frenaron a los amantes del cosplay. La cultura tradicional japonesa reinó este fin de semana a través de la exposición japonesa Kokoro, celebrada en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Miles de personas de distintas ciudades se acercaron hasta el recinto para sumergirse en un mundo de fantasía. Una cita otaku cargada de actividades que se vuelve imprescindible para los seguidores del arte asiático. Más información
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