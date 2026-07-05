Pablo Hernández Gamarra / Jose Antepazo / Edgar Melchor

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Más de 140 estudiantes de unas 25 nacionalidades diferentes se despiden de la Universidad de Vigo tras un curso en la ciudad

Este viernes, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidade de Vigo (UVigo) acogió el acto de clausura del programa lCA (Lengua, Cultura y Adaptación a la Universidad Española), impulsado por Campus Spain en colaboración con la propia universidad viguesa. Un total de 143 estudiantes de unas 25 nacionalidades diferentes pusieron fin a un curso que, para muchos, ha significado mucho más que únicamente aprender un nuevo idioma. El programa cosecha un gran éxito y cada año cuenta con una mayor participación. Además, contempla una amplia variedad de actividades culturales que refuerzan la experiencia inmersiva. Más información