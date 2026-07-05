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El nuevo PXOM de Nigrán

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Imagen: PedroMina / Edición: Eli Regueira

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El nuevo PXOM de Nigrán

Imagen: PedroMina / Edición: Eli Regueira

Nigrán
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La aprobación provisional del nuevo PXOM de Nigrán despeja el camino para una de las grandes ampliaciones previstas en Porto do Molle. Zona Franca quiere aprovechar el nuevo marco urbanístico para impulsar la construcción de hasta 40 nuevas naves modulares en régimen de alquiler, una actuación con la que aspira a dar respuesta a la fuerte demanda de suelo empresarial y a favorecer la creación de cerca de 1.000 empleos en el parque.

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