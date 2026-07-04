La historia del bazar Aragón 100, un establecimiento con tres décadas en Vigo que sobrevive con amor
Un electricista nacido en Madrid y criado en Segovia que acabó enamorado de Vigo y de una viguesa. Así comenzó la historia del bazar Aragón 100, situado en O Calvario. En 1994, Mariano Pérez Monterrubio acudió a la Ciudad Olívica para ayudar a su cuñado y a su hermana en la instalación eléctrica de lo que acabaría siendo un establecimiento de Cadena 100, una franquicia de ‘todo a 100 pesetas’ por entonces. Al joven segoviano se le encendió la bombilla y decidió quedarse con ellos en el negocio. «Vi que esto era muy bonito y se estaba de maravilla, en Segovia hacía un frío tremendo», cuenta a FARO entre risas. Al poco tiempo de abrir el local, contrataron como empleada a una vecina del barrio de 16 años de edad llamada Yolanda Salgueiro. A Mariano no solo le maravilló la urbe, sino también Yoli —como es conocida por todos—: se acabó casando con ella («me enganchó», bromea él) y teniendo una hija, Carmen, ahora con 25 años. Más de tres décadas después, la pareja, con la ayuda de Sonia, otra trabajadora histórica, y de su descendiente, mantiene en pie uno de los pocos bazares de Vigo que tratan de evitar la venta de productos de origen asiático. Más información