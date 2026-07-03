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Feira do Libro de Vigo

Feira do Libro de Vigo

Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

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Feira do Libro de Vigo

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Vigo
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La Feira do Libro sigue ganando ambiente y público en la Alameda con una programación pensada para todos los públicos. La tarde del viernes concentró buena parte de los reclamos de la jornada, con el espectáculo del dramaturgo gallego Pablísimo para los más pequeños y con dos de las citas literarias más esperadas del día: la presentación de Bruxas e Dragóns: Babá Iaga, de Luismi Pérez y Ledicia Costas, y la de La cámara de las maravillas, de la escritora viguesa María Oruña. Más información

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