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Deep Purple hace vibrar Castrelos con su guitarreo

Deep Purple hace vibrar Castrelos con su guitarreo

Jose Antepazo

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Deep Purple hace vibrar Castrelos con su guitarreo

Jose Antepazo

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320 días han pasado desde aquel 16 de agosto en el que India Martínez ponía el broche de oro a la pasada temporada de conciertos en Castrelos, uno de los momentos más esperados del verano en Vigo. La cuenta atrás ha finalizado y el telón del emblemático auditorio se abrió este jueves a ritmo de rock de la mano de la histórica banda británica Deep Purple, encargada de hacer sonar el primer acorde de este reconocido ciclo de eventos musicales. El equipo regresa a la ciudad olívica 26 años después y vuelve a pisar el mismo escenario que en agosto del año 2.000, una cita especialmente recordada por los fanáticos del rocanrol.

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