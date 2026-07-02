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Segunda jornada de la Feria do Libro de Vigo

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Jose Lores

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Segunda jornada de la Feria do Libro de Vigo

Jose Lores

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La Feira do Libro de Vigo empezó este jueves a enseñar algo más que cifras. En su segunda jornada, la cita instalada en la Praza de Compostela comenzó a dejar las primeras pistas sobre el pulso de esta 52.ª edición, que llega con más músculo que la anterior: cinco casetas más y tres librerías viguesas incorporadas respecto a 2025. Todavía es pronto para señalar qué género dominará la feria o qué balance final dejará, pero en los mostradores ya empieza a intuirse por dónde van los gustos del público Más información

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