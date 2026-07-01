Pablo Hernández Gamarra

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Vigueses dejan a sus mascotas en alojamientos caninos para irse de vacacione

Es un clásico de todos los veranos. Se acerca julio y los vigueses que se van de vacaciones buscan una alternativa para dejar a sus mascotas. Y Vigo cuenta con hoteles caninos precisamente para estos momentos. Es más, los dos principales, Ramalladas y O meu can, están prácticamente llenos desde hace dos semanas. Entre ambos cuentan con un total de unas 110 plazas y la tarifa por noche parte desde los 22 euros, aunque se hacen precios especiales cuando la reserva es de más de diez días. También hay descuentos si una misma persona deja a más de un animal. Más información