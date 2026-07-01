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Vigo inaugura su Feira do Libro

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Pablo Hernández Gamarra

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Vigo inaugura su Feira do Libro

Pablo Hernández Gamarra

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«Esta cidade ama o mar e os libros». Con esa idea resumió Manuel Esteban, ganador del Premio Xerais de Novela 2016 con A ira dos mansos, el espíritu de la Feira do Libro de Vigo, que quedó inaugurada este miércoles en la Praza de Compostela y que se prolongará hasta el próximo 7 de julio. En su pregón, el escritor definió Vigo como una ciudad «mariñeira» y «literaria», dos rasgos que sirvieron de pórtico simbólico para una feria que reunirá durante siete días a más de 150 autores y 26 casetas. Más información

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