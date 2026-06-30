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Vigo iza la bandera azul en Samil
Vigo izó este martes la bandera azul en la playa de Samil, en el nuevo paseo marítimo, en un acto que marca el inicio de la temporada estival en el litoral de la ciudad. Durante su comparecencia, Abel Caballero destacó que Vigo cuenta este año con 12 banderas azules, una cifra que, según aseguró, convierte al municipio en «la ciudad de España con más banderas azules». Más información
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