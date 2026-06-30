Alba Villar

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Esquerda Unida, Sumar y Equo presentan su candidatura conjunta para las municipales de Vigo

La conocida como izquierda a la izquierda del PSOE formará una candidatura conjunta para las elecciones municipales de Vigo. Tal y como avanzó FARO, Esquerda Unida (EU), Sumar y Equo se presentarán en coalición para intentar recuperar el espacio perdido en el Concello de Vigo, donde en esta última legislatura este espectro político no ha contado con representación tras el fracaso de Marea en las municipales de 2023. Más información