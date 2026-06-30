Pedro Mina

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El Concello de Vigo explica todos los detalles del «Vigo en inglés» a las familias

El Concello de Vigo celebró este martes las reuniones informativas dirigidas a las familias y al alumnado beneficiario del programa Vigo en Inglés, correspondiente a la convocatoria de este año. Los encuentros se celebran en el Auditorio Mar de Vigo y, debido al elevado número de participantes, se desarrollan en dos turnos: el primero a las 18:30 horas y el segundo a las 20:00 horas. Más información